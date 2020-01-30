Звезда фигурного катания обвиняет тренера в изнасиловании

Абитболь рассказала французским СМИ, что в юности неоднократно подвергалась притеснениям со стороны своего наставника Жиля Бейера. Первый раз это произошло в 1990 году.

"Он начал совершать ужасные поступки, которые привели к сексуальным домогательствам и изнасилованиям, когда мне было 15 лет. Это был первый раз, когда мужчина прикоснулся ко мне", - сказала Абитболь.

"Мне было так стыдно. Я рассказываю это не для того, чтобы отомстить, а чтобы выговориться", - добавила 44-летняя экс-фигуристка.

Абитболь - 10-кратная чемпионка Франции. На чемпионате мира 2000 года она завоевала бронзовую медаль в парном катании со Стефаном Бернади. На чемпионатах Европы эта пара дважды становилась серебряным призером и пять раз выигрывала бронзовые медали.

Помимо Абитболь, еще три французские экс-фигуристки, находившиеся в несовершеннолетнем возрасте, выдвинули обвинения в сексуальном насилии против своих бывших тренеров.