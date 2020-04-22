Звезда эстонского биатлона рассказала о своей проблеме во время пандемии

"Я использую косметику, но стараюсь больше ходить с естественным макияжем. Обычно ухаживаю за собой сама. Исключение — маникюр. Его мне проще сделать в салоне. Сейчас для меня это, наверное, единственная трудность, потому что маникюр нигде не сделать", - сказала проживающая в Выру 24-летняя Оя.

На вопрос "Матч ТВ" - согласилась бы биатлонистка на эротическую фотосессию для глянцевого журнала? - Оя ответила отрицательно.

Подготовку к новому сезона спортсменка планирует начать в мае. Упор собирается сделать на интенсивность тренировок.

Лидер сборной Эстонии призналась, что рассчитывает завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Я планирую заниматься биатлоном до ближайшей Олимпиады, - сказала Оя. - Два года — это немного. Когда ты так думаешь, то стараешься наслаждаться каждой минутой и делать все настолько хорошо, насколько возможно".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!