Звезда эстонского биатлона рассказала о своей проблеме во время пандемии

Серебряный призер Кубка мира по биатлону в сингл-миксте Регина Оя дала большое интервью "Матч ТВ". В числе прочих тем, затронутых в разговоре, биатлонистка рассказала о своей проблеме во время пандемии коронавируса.
"Я использую косметику, но стараюсь больше ходить с естественным макияжем. Обычно ухаживаю за собой сама. Исключение — маникюр. Его мне проще сделать в салоне. Сейчас для меня это, наверное, единственная трудность, потому что маникюр нигде не сделать", - сказала проживающая в Выру 24-летняя Оя.
На вопрос "Матч ТВ" - согласилась бы биатлонистка на эротическую фотосессию для глянцевого журнала? - Оя ответила отрицательно.
Подготовку к новому сезона спортсменка планирует начать в мае. Упор собирается сделать на интенсивность тренировок.
Лидер сборной Эстонии призналась, что рассчитывает завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
"Я планирую заниматься биатлоном до ближайшей Олимпиады, - сказала Оя. - Два года — это немного. Когда ты так думаешь, то стараешься наслаждаться каждой минутой и делать все настолько хорошо, насколько возможно".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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