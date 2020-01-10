Знаменосцем эстонской делегации на открытии Юношеских Олимпийских игр в Лозанне стала Лийсбет Лиив

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 1880 молодых спортсменов со всего мира — 940 девушек и 940 юношей.

11 стран будут принимать участие в зимних юношеских играх впервые: Албания, Азербайджан, Эквадор, Гаити, Косово, Северная Корея, Катар, Сингапур, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Туркменистан. Из них Гаити, Катар и Туркменистан никогда не принимали участия ни в одних зимних олимпийских стартах.

Эстонская сборная представлена 25 спортсменами в 9 видах спорта. В пятницу соревнуются восемь эстонских спортсменов. В 10 часов (местное время) встречей с командой Южной Кореи начнёт соревнования смешанная команда по керлингу (Катарийна Кламмер, Натали Ведро, Хенри Грюнберг и Ромет Мяэсалу).

В 16 часов на лёд выйдет фигурист Арлет Леванди. В это же время начнут борьбу хоккеисты в формате "3 на 3".

Трансляции можно будет увидеть на сайте ЭОК www.eok.ee. Сопереживать нашим спортсменам также можно будет в социальных сетях — на страничке в Facebook ”Olen Olümpiafänn” и на страничке в Instagram ”Olympiafann”.

Являясь ведущей организацией эстонского спорта, Эстонский олимпийский комитет руководствуется принципами честной игры и олимпийскими ценностями. ЭОК обеспечивает подготовку профессиональных спортсменов и их участие в соревнованиях, реализует направленные на молодых спортсменов программы и работает во имя популяризации активного образа жизни.

Спонсорскую поддержку ЭОК оказывают: PAF, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, Nike, Olympic Casino, Sportland, Toyota Baltic и USS Security.