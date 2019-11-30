Знаменитый шведский лыжник: "Я знал, что Веэрпалу использовал допинг"

"Я знал, что Веэрпалу использовал во время своей карьеры допинг. Только по некоторым причинам он до сих пор избегал наказания. Это все очень трагично", - сказал Седергрен шведскому изданию Expressen.

"Вероятно, Веэрпалу считал, что риск быть пойманным не очень велик и решил делать то же самое со своим сыном", - добавил Седергрен.

29 ноября Международная федерация лыжного спорта (ФИС) сообщила о 4-летней дисквалификации эстонских лыжников Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Альго Кярпа.

На такой же срок дисквалифицированы эстонские тренеры - двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу и Мати Алавер. 4-летнюю дисквалификацию получил и казахстанский лыжник Алексей Полторанин, тренировавшийся под руководством Алавера.