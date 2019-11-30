Знаменитый шведский лыжник: "Я знал, что Веэрпалу использовал допинг"

Победитель Олимпиады-2010 в эстафете и неоднократный призер чемпионатов мира Андерс Седергрен прокомментировал 4-летнюю дисквалификацию двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, с которым он конкурировал на лыжных трассах.
"Я знал, что Веэрпалу использовал во время своей карьеры допинг. Только по некоторым причинам он до сих пор избегал наказания. Это все очень трагично", - сказал Седергрен шведскому изданию Expressen.
"Вероятно, Веэрпалу считал, что риск быть пойманным не очень велик и решил делать то же самое со своим сыном", - добавил Седергрен.
29 ноября Международная федерация лыжного спорта (ФИС) сообщила о 4-летней дисквалификации эстонских лыжников Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Альго Кярпа.
На такой же срок дисквалифицированы эстонские тренеры - двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу и Мати Алавер. 4-летнюю дисквалификацию получил и казахстанский лыжник Алексей Полторанин, тренировавшийся под руководством Алавера.
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