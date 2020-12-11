Знаменитый француз завершил карьеру и поблагодарил эстонскую жену

Волтье выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи в дисциплине сноуборд-кросс. Спустя четыре года он повторил этот успех на Играх в Пхенчхане. 33-летний француз также 6 раз становился победителем Кубка мира.

"После многих лет эмоций, переживаний, побед и поражений я вынужден закончить свою карьеру. Спасибо всем за эти памятные годы, большое спасибо моей жене, семье, тренерам и персоналу".

Супругой 33-летнего француза является 44-летняя эстонская сноубордистка Кадри Пихла. Пара воспитывает двух детей.