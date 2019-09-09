Знаменитый биатлонист променял карьеру на пост депутата Госдумы РФ

По итогам обработки 99,89% протоколов на довыборах в Госдуму в Свердловской области побеждает кандидат от "Единой России" Антон Шипулин с 41% голосов. На втором месте идёт эсер Алексей Коровкин (24%), на третьем — кандидат от КПРФ Габбас Даутов (13%).

Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете, чемпионом мира-2017 так же в эстафете. В споре за Кубок мира Шипулин неоднократно становился призером соревнований. Довольно рано закончив карьеру спортсмена (в 30 лет), Антон сосредоточился на политической деятельности и поставил себе цель стать депутатом Госдумы РФ. Цель была достигнута очень скоро, всего через 2 года.

Шипулин примкнул к многочисленной плеяде знаменитых спортсменов, в разные годы становившихся депутатами нижней палаты Федерального собрания РФ.