Знаменитая российская фигуристка стала жертвой интернет-гадалки

По информации РЕН-ТВ, спортсменка нашла в "Инстаграме" женщину, которая якобы оказывает оккультные услуги. Сотникова перевела ей 2 миллиона рублей (примерно 28 000 евро), но гадалка перестала выходить на связь.

"Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться.

Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени "Ольга" принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей", – рассказали в полиции.

Сотникова выиграла зимнюю Олимпиаду-2014 года в Сочи, но с тех пор практически не выступает на соревнованиях. О завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла.