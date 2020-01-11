Женская эстафета в Оберхофе: россиянки только 7-е, Эстония — на 14 месте

А победу одержали фаворитки из Норвегии - Тириль Экхофф сейчас на пике формы.
Второй финишировала сборная Швеции, третьи — француженки. Сборная Украины, несмотря на штрафной круг, заняла 6 место.
У сборной России сразу же не получился первый этап — 6 дополнительных патронов и отставание при первой передаче эстафеты было около минуты. В актив может занести себе гонку только лариса Куклина, при небыстром ходе показавшая отменную меткость — 10 из 10 попаданий, без дополнительных патронов.
У Эстонии случился штрафной круг на третьем этапе — со стрельбой не справилась Туули Томингас.
Алексей Миллер: биография, жена и дети, национальность
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки
Голландские конькобежцы снялись с командного спринта ЧЕ
Труп несколько дней сидел за праздничным столом в Белоруссии