11.01.2020, 14:24

Женская эстафета в Оберхофе: россиянки только 7-е, Эстония — на 14 месте

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Johanna Talihärm
Johanna TalihärmFoto: Jarek Jõepera

А победу одержали фаворитки из Норвегии - Тириль Экхофф сейчас на пике формы.

Второй финишировала сборная Швеции, третьи — француженки. Сборная Украины, несмотря на штрафной круг, заняла 6 место.

У сборной России сразу же не получился первый этап — 6 дополнительных патронов и отставание при первой передаче эстафеты было около минуты. В актив может занести себе гонку только лариса Куклина, при небыстром ходе показавшая отменную меткость — 10 из 10 попаданий, без дополнительных патронов.

У Эстонии случился штрафной круг на третьем этапе — со стрельбой не справилась Туули Томингас.

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