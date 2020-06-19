Жена проживающего в Эстонии знаменитого финна: он пытался убить себя алкоголем(5)
Знаменитый финский горнолыжник Калле Паландер, выигравший в 1999 году чемпионат мира в слаломе, имеет недвижимость в Эстонии - мызу Онтика. Супруга спортсмена Рийна-Майя признала, что послеспортивная жизнь мужа была несладкой - он находился в очень подавленном состоянии.
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