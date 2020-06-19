19.06.2020, 14:50

Жена проживающего в Эстонии знаменитого финна: он пытался убить себя алкоголем

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Riina-Maija ja Kalle Palander
Riina-Maija ja Kalle PalanderFotod: Instagram/NPA

Знаменитый финский горнолыжник Калле Паландер, выигравший в 1999 году чемпионат мира в слаломе, имеет недвижимость в Эстонии - мызу Онтика. Супруга спортсмена Рийна-Майя признала, что послеспортивная жизнь мужа была несладкой - он находился в очень подавленном состоянии.

"Пытался убить себя алкоголем. Это было ужасно", - сказала супруга горнолыжника в интервью Iltalehti, вспоминая решение мужа завершить спортивную карьеру.

Паландер завершил свой долгий спортивный путь не так, как хотел. В 2011 году на этапе Кубка мира он получил тяжелую травму колена, которая поставила крест на его карьере.

"Было ли мне горько? Конечно. Каждые выходные, когда смотрел по телевизору этапы Кубка мира, находился в подавленном состоянии", - признал 43-летний Паландер.

За свою карьеру Паландер 30 раз становился призером этапов Кубка мира, причем 14 раз он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета.

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