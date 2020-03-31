31.03.2020, 18:00

Жена пресс-секретаря Путина удивила поклонников растяжкой

 (15)
EST 1
Жена пресс-секретаря Путина удивила поклонников растяжкой
Foto: Sergei Karpukhin/TASS

Экс-фигуристка Татьяна Навка, супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, выложила в свой инстаграм фото домашней тренировки.

Спортсменка похвасталась своей растяжкой, продемонстрировав сложную позу с необычным названием.

"Пока есть время, совершенствуем баланс и гармонию! Тренируемся, дорогие мои, тренируемся! Карантин закончится, а лето скоро! Поза в йоге называется «Райская птица»!", - написала 44-летняя олимпийская чемпионка.

В комментариях фолловеры восхищаются физическими способностями Татьяны Навки: «Татьяна, вы пример для подражания!», Обожаю вас!», «Белая зависть» итд.

Читайте также: