Жена пресс-секретаря Путина удивила поклонников растяжкой

Спортсменка похвасталась своей растяжкой, продемонстрировав сложную позу с необычным названием.

"Пока есть время, совершенствуем баланс и гармонию! Тренируемся, дорогие мои, тренируемся! Карантин закончится, а лето скоро! Поза в йоге называется «Райская птица»!", - написала 44-летняя олимпийская чемпионка.