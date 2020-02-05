"Здесь много марихуаны". Покинувшая Россию фигуристка - о жизни в Канаде

Россию Куракова покинула в 2018 году, когда поняла что у нее нет шансов попасть на крупные международные соревнования. В интервью порталу Sport24 она рассказала, что побудило ее сменить гражданство.

У русских фигуристок короткая карьера

"Родители в меня очень много вложили. Как финансовых средств, так и моральных. И у русских девочек, к сожалению, карьера часто короткая. Вспомним Юлию Липницкую, Алину Загитову, которая сейчас приостановила карьеру. А она моя ровесница".

Я хочу запомниться в этом спорте. Хочу, чтобы моя карьера была долгой. Мой самый большой мотиватор - Каролина Костнер, которая каталась в 31 год. На Олимпиаду поехала в 30! Это вызывает восторг".

Польша помогла россиянке

Переезд в Канаду к знаменитому тренеру Брайану Орсеру молодой спортсменке организовала Федерация фигурного катания Польши.

"Когда мне позвонили и сказали, что тренером будет Брайан Орсер, я не могла в это поверить. Приходишь и понимаешь, что рядом будут Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Джейсон Браун. Даже не думала, что попаду с ними на одну тренировку. Это был шок и восторг", - призналась уроженка Москвы.

Куракова рассказала также, что в Канаде ее часто сопровождает неприятный запах, от которого поначалу болела голова.

"Еще в подъездах неприятный запах. В Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Это неприятно", - отметила фигуристка.