"Засунь свое золото в задницу". Американский гей-фигурист жестко ответил Ягудину.

30-летний американец перечислил на днях 1000 долларов. Когда Ягудин узнал об этом, то оставил очень эмоциональное сообщение в "Инстаграме". "Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!" – написал россиянин.

Ягудин воюет с ЛГБТ

Что подвигло 40-летнего россиянина на такое резкое сообщение? Ягудин не

скрывает своего отрицательного отношения к ЛГБТ, тогда как Риппон известен своей нетрадиционной ориентацией. В 2015 году он совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальности.

Партнером фигуриста является финский агент по недвижимости Юсси-Пекка Кайала, которому только что исполнилось 33 года. Риппон тепло поздравил своего бойфренда с днем рождения.

Американец троллит россиянина

После эмоционального сообщения Ягудина американский экс-фигурист перевел в фонд помощи чернокожим транссексуалам еще 1000 долларов. При этом он указал, что "пожертвование сделано от имени Алексея Ягудина".

Ягудин принес извинение за свое эмоциональное высказывание, но Риппон его не принял.

"Он извинился, но я не принимаю этого. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансфобию, расистские комментарии, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу", – написал американец в "Твиттере".

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $1000 to the @TheOkraProject but this time, in his name. 😘 pic.twitter.com/CG0hkzgBq9 — Adam Rippon (@AdamRippon) June 9, 2020