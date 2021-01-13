"Закрой свой поганый рот". Плющенко вызвали на бой по правилам ММА

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник в прошлом году после перехода из школы "Самбо-70" в академию "Ангелы Плющенко" лидеров сборной России Александры Трусовой и Алены Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова "десятым колесом в телеге".

Хореограф вызвал Плющенко на бой

Наступил 2021 год, но хореограф продолжает гнуть свою линию. Используя ненормативную лексику, он предложил Плющенко провести бойцовский поединок.

"Будем драться без правил... Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанешь как обычно. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!" - такое сообщение в социальных сетях оставил Железняков.

38-летний Плющенко вызов 39-летнего хореографа принял. "Если хочет какой-то официальный бой, с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я открыт. Правда, даже не знаю, как он выглядит. Но с удовольствием приму бой", — приводит слова Плющенко Sport24.

Плющенко тренируется с кикбоксером

Плющенко проводит тренировки с профессиональным кикбоксером, поэтому навыками ударной техники он наверняка владеет.

Глава некогда самого сильного российского промоушена смешанных единоборств M-1 Global Вадим Финкельштейн готов организовать бой хореографа с Плющенко, сообщает "Чемпионат".

Директор "Самбо-70" Ренат Лайшев пообещал разобраться с хореографом, а при необходимости готов его наказать.