Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире
Российскую фигуристку Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Соответствующий материал опубликован в японском издании The Digest, сообщает Mail.ru.
Российскую фигуристку Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Соответствующий материал опубликован в японском издании The Digest, сообщает Mail.ru.
Такие выводы журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе ”здоровый облик” и ”дикий стиль”.
1 октября стало известно, что фигуристка пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Причины такого решения Загитовой не сообщались.
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