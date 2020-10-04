Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире

Такие выводы журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе ”здоровый облик” и ”дикий стиль”.

1 октября стало известно, что фигуристка пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Причины такого решения Загитовой не сообщались.

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