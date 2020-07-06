Загитова заработала за год больше миллиона долларов. Как?

По информации издания, второе и третье места на этапах Гран-при во Франции и Японии, а также шестое место в финале турнира принесли Загитовой 25 тысяч долларов. Также фигуристка как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

Еще один источник доходов — выступления в различных ледовых шоу. Минувшей зимой Загитова исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки ”Спящая красавица. Легенда двух королевств”. Общин доход чемпионки за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей.

Еще больше россиянка зарабатывает в странах Европы и Азии. Например, в Японии, где у Загитовой тысячи поклонников, ее гонорар составлял около 10 тысяч долларов за выступление. В сезоне 2019/2020 она являлась хедлайнером около двадцати шоу за рубежом.

Также подопечная Этери Тутберидзе подписала рекламные контракты со спортивным брендом Puma, японской косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. По данным экспертов, опрошенных Forbes, один годовой контракт приносит Алине Загитовой от 100 до 200 тысяч долларов. Помимо этого фигуристка принимала участие в промо-акциях других известных компаний.