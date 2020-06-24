24.06.2020, 13:33
Загитова выложила видео тренировочного проката программы ”Черный лебедь”. С ней она победила на Олимпиаде-2018
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась видео проката короткой программы ”Черный лебедь”.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась видео проката короткой программы ”Черный лебедь”.
С этой постановкой российская фигуристка победила на Играх-2018 в Пхенчхане.
”КП, тренировка, Олимпиада-2018. С Международным олимпийским днем! 😇🎉” — написала Загитова.
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