Загитова против Косторной. Кто выиграет японский этап "Гран-при"?

Пять предыдущих стартов выиграли молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе, только первый сезон выступающие на взрослом уровне. По две победы одержали Анна Щербакова и Александра Трусова, а французский этап выиграла Алена Косторная.

Велика вероятность, что в Саппоро подопечные Тутберидзе снова победят. Помимо Косторной, в Японии выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Конкуренцию им попытаются составить три японские фигуристки во главе с победительницей прошлогоднего финала "Гран-при" Рикой Кихира.

В финале "Гран-при" нынешнего сезона - он пройдет в начале декабря в итальянском Турине - выступят 6 лучших фигуристок. Перед заключительным этапом известны две участницы - Щербакова и Трусова, набравшие по 30 очков. Остальные финалистки определятся по окончании японского этапа "Гран-при".