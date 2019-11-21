Загитова против Косторной. Кто выиграет японский этап "Гран-при"?
22-23 ноября в японском Саппоро пройдет заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию.
22-23 ноября в японском Саппоро пройдет заключительный этап "Гран-при" по фигурному катанию.
Пять предыдущих стартов выиграли молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе, только первый сезон выступающие на взрослом уровне. По две победы одержали Анна Щербакова и Александра Трусова, а французский этап выиграла Алена Косторная.
Велика вероятность, что в Саппоро подопечные Тутберидзе снова победят. Помимо Косторной, в Японии выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Конкуренцию им попытаются составить три японские фигуристки во главе с победительницей прошлогоднего финала "Гран-при" Рикой Кихира.
В финале "Гран-при" нынешнего сезона - он пройдет в начале декабря в итальянском Турине - выступят 6 лучших фигуристок. Перед заключительным этапом известны две участницы - Щербакова и Трусова, набравшие по 30 очков. Остальные финалистки определятся по окончании японского этапа "Гран-при".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
От славы до забвения: как водка сгубила карьеру великой гимнастки
Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам
Дуров посоветовал россиянам избавиться от WhatsАрр: стоит ли?