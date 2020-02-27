За клевету надо отвечать. Логинов подает в суд на сотрудницу ИБУ

Российский биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович подадут в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (ИБУ) Сару Фуссек-Хаккарайнен.
19 февраля во время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве Сара написала заявление на россиян в полицию, заподозрив их в манипуляциях с допингом.
Допинг не нашли, но изъяли телефоны
Итальянская полиция заявилась в номер к Логинову ранним утром 22 февраля за несколько часов до старта эстафеты. Никаких запрещенных препаратов у Логинова и Касперовича не нашли, зато у них изъяли мобильные телефоны и компьютер.
Из-за полицейской облавы Логинов два дня не имел возможности выспаться, у него подскочило давление, спортсмен вынужден был сняться с заключительной гонки чемпионата мира, лишившись шанса на призовые. Денежные призы в каждой индивидуальной гонке чемпионата мира получали 20 лучших участников.
ИБУ дистанцировался от Сары
Интересно, что ИБУ пытался дистанцироваться от скандала, заявив, что никаких заявлений в полицию не подавал.
Президент Международного союза биатлонистов швед Олле Далин сказал, что был не в курсе обыска в гостиничных номерах российской делегации.
Теперь Логинов будет требовать от Фуссек компенсацию морального и материального вреда. Ранее Сара работала в Международной федерации лыжного спорта, где также отвечала за антидопинговое направление.
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