Юношеская Олимпиада: падения перечеркнули шансы эстонских лыжников

Йоханна Удрас прошла квалификацию соревнований среди девушек и выиграла гонку четвертьфинала. В полуфинале Удрас осталась третьей, но благодаря хорошему результату прошла в финал. В финале, допустив небольшую ошибку на повороте и потеряв равновесие, 17-летняя лыжница пришла к финишу пятой.

"До финала тактически всё сделала правильно, но в финале мне не повезло. Пятое место не так уж и плохо, всё впереди! В общем, я очень довольна. Мне подошла покрытая льдом лыжня", — прокомментировала свой результат Удрас. Соревнования девушек-спринтеров выиграла представительница Швейцарии Сири Виггер.

Среди эстонских лыжников в полуфинал прошел Каспар Пярсон, финишировавший с 13-м результатом. Путь в финал преградило падение на повороте. На том же месте в квалификации упал Андерс Веэрпалу и завершил соревнования с 49-м результатом.

„Виражи были покрыты льдом, и соревнования напоминали лыжный кросс, где было очень много падений", — сказал Пярсон. "Перед стартом чувствовал себя отлично, но не прислушался к наставлениям быть осторожным. Жаль, думаю я смог бы пробиться выше". Соревнования спринтеров среди юношей выиграл швед Эдвин Ангер.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне с 9 по 22 января. В грандиозном спортивном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, принимают участие спортсмены в возрасте 15–18 лет. Всего на старт выйдут 1880 молодых спортсменов со всего мира — 940 девушек и 940 юношей. Эстонская сборная представлена 25 спортсменами по 9 видам спорта.