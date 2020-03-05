05.03.2020, 12:30

Юниорский ЧМ | Тренер Александра Селевко: могли рассчитывать на более высокое место. Теперь надо справиться с нервами!


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Juunioride iluuisutamise MM-i pressikonverents
Juunioride iluuisutamise MM-i pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Александр Селевко, который является главной надеждой эстонской сборной по фигурному катанию на домашнем чемпионате мира среди юниоров, занял в среду после исполнения короткой программы четвертое место. По мнению тренера Селевко, у спортсмена были шансы подняться и выше.

Наш фигурист улучшил личный рекорд, набрав 80,87 балла. Напомним, что раньше личный рекорд Александра, который он установил в январе на чемпионате Европы, равнялся 77,45 балла.

На первом месте после короткой программы идет японец Юма Кагияма (85,82), вторым - россиянин Андрей Мозалев (84,31), а третья позиция у фигуриста из США Эндрю Торгашева (81,50).

Комментируя выступление Александра Селевко, его тренер Ирина Кононова подчеркнула постоянный прогресс своего подопечного.

"Александр много работал в последнее время и серьезно поднял за последний год свою вторую оценку - примерно на десять баллов. Выросло качество исполнения технических элементов.

Надо отметить, что довольно удачными были все последние старты Александра, он стал катать программы более чисто. Судьи это заметили и стали ставить ему то, что он заслуживает. Очень приятно, что вчера оценили и впустили, можно сказать, в элиту... Потому что мы оказались в компании очень сильных ребят, которые себя уже зарекомендовали призовыми местами на Гран-при и чемпионатах", - говорит Ирина.

Более того, по мнению тренера, ее подопечный мог рассчитывать в короткой программе на более высокое место. "Мелкие погрешности, которых можно было избежать, стоили нам около трех баллов и оставили Сашу без малой бронзовой медали", - считает Кононова.

Ирина еще раз отметила, что главным слагаемым успеха 18-летнего фигуриста остается трудолюбие. "Саша талантливый, сочетание его способностей и работоспособности дало такой эффект".

Очень важно теперь сохранить психологическую устойчивость. "Ему будет сейчас тяжелее катать произвольную программу. Ведь мы помним, что произошло на чемпионате Европы этого года в Граце, когда после короткой программы он занимал 9-е место, уже почувствовал близость успеха, но не справился с нервами. Теперь мы постараемся учесть ошибки "Европы" и прокатать произвольную как можно более чисто. Так что сейчас основная задача - справиться с нервами. Спортсмену легче снизу подниматься наверх, но когда ты наверху и выходишь в последней разминке, то это гораздо тяжелее", - поясняет тренер.

По оценке Кононовой, Александр одинаково сильно катает и короткую, и произвольную программу. Ирина, например, вспоминает декабрьский очень представительный турнир в Загребе, где Селевко очень хорошо выступил в обоих видах.

"В этом году он везде катал обе программы одинаково, стабильно, поднимал свои результаты. Вот только чемпионат Европы стал исключением. Надеемся, на этом чемпионате он сможет реализовать свой потенциал".

С произвольной программой фигуристы выступят в ледовом холле "Тондираба" в пятницу (18.15).

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