Юниорский ЧМ | Тренер Александра Селевко: могли рассчитывать на более высокое место. Теперь надо справиться с нервами!

Наш фигурист улучшил личный рекорд, набрав 80,87 балла. Напомним, что раньше личный рекорд Александра, который он установил в январе на чемпионате Европы, равнялся 77,45 балла.

На первом месте после короткой программы идет японец Юма Кагияма (85,82), вторым - россиянин Андрей Мозалев (84,31), а третья позиция у фигуриста из США Эндрю Торгашева (81,50).

Комментируя выступление Александра Селевко, его тренер Ирина Кононова подчеркнула постоянный прогресс своего подопечного.

"Александр много работал в последнее время и серьезно поднял за последний год свою вторую оценку - примерно на десять баллов. Выросло качество исполнения технических элементов.

Надо отметить, что довольно удачными были все последние старты Александра, он стал катать программы более чисто. Судьи это заметили и стали ставить ему то, что он заслуживает. Очень приятно, что вчера оценили и впустили, можно сказать, в элиту... Потому что мы оказались в компании очень сильных ребят, которые себя уже зарекомендовали призовыми местами на Гран-при и чемпионатах", - говорит Ирина.

Более того, по мнению тренера, ее подопечный мог рассчитывать в короткой программе на более высокое место. "Мелкие погрешности, которых можно было избежать, стоили нам около трех баллов и оставили Сашу без малой бронзовой медали", - считает Кононова.

Ирина еще раз отметила, что главным слагаемым успеха 18-летнего фигуриста остается трудолюбие. "Саша талантливый, сочетание его способностей и работоспособности дало такой эффект".