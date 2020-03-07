Юниорский ЧМ по фигурному катанию в Тондираба: Селевко не оправдал надежд

Чемпионом среди юношей стал россиянин Андрей Мозалев, набравший по сумме двух программ 245,09 балла, на втором месте представитель Японии Юма Кагияма (231,75 балла), на третьем еще один россиянин — Петр Гуменник (231,12 балла). Эстонский фигурист Александр Селевко, занимавший после короткой программы 4-е место, в итоге занял 9-е место, пишет RusERR.

В короткой программе среди женщин победила россиянка Камила Валиева, которая чисто откатала свою программу и набрала рекордную для себя сумму баллов — 74,92 балла, на втором месте — 14-летняя спортсменка из Южной Кореи Хаен Ли, которая получила 70,08 балла, на третьем — россиянка Дарья Усачева (68,45 балла).

Сумма баллов фигуристки эстонской фигуристки Нины Петрыкиной составила 46,56 балла, и в итоге она заняла 33-е место среди 47 участниц и не попала в произвольную программу.