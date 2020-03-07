07.03.2020, 17:00

Юниорский ЧМ по фигурному катанию: пара из США победила в танцах, установив мировой рекорд


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Юниорский ЧМ по фигурному катанию: пара из США победила в танцах, установив мировой рекорд
Vladimir Pesnya/ Sputnik

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар победу праздновали представители США Эвонли Нгуэн и Вадим Колесник, набравшие по сумме двух программ 177,18 балла.

После ритм-танца Эвонли Нгуэн и Вадим Колесник были третьими, а произвольную программу в субботу откатали лучше всех, сообщает RusERR.

Нгуэн и Колесник установили мировой рекорд среди юниоров. Прежнее лучшее достижение (176,10) было установлено на прошлогоднем чемпионате мира.

Второе место сохранили представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревля (176,19), а россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (175,17) скатились с первой позиции после ритм-танца на третью.

Напомним, что эстонская пара — Дарья Нетяга и Марко Гайдаенко — заняли в ритм-танце 25-е место и не попали в число 20 лучших, которые получили возможность показать произвольный танец.

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