Юниорский ЧМ по фигурному катанию: пара из США победила в танцах, установив мировой рекорд

После ритм-танца Эвонли Нгуэн и Вадим Колесник были третьими, а произвольную программу в субботу откатали лучше всех, сообщает RusERR.

Нгуэн и Колесник установили мировой рекорд среди юниоров. Прежнее лучшее достижение (176,10) было установлено на прошлогоднем чемпионате мира.

Второе место сохранили представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревля (176,19), а россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (175,17) скатились с первой позиции после ритм-танца на третью.

Напомним, что эстонская пара — Дарья Нетяга и Марко Гайдаенко — заняли в ритм-танце 25-е место и не попали в число 20 лучших, которые получили возможность показать произвольный танец.