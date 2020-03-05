05.03.2020, 16:03

Юниорский ЧМ | "Очень помогла зрительская поддержка!" Поздравляем эстонскую танцевальную пару с дебютом!

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Iluuisutamine, jäätants
Iluuisutamine, jäätantsFoto: Priit Simson

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в таллиннском ледовом холле "Тондираба" сегодня с обязательной программой выступают танцевальные пары. Среди 29 участников на лед вышел и эстонский дуэт: 15-летняя Дарья Нетяга и 18-летний Марко Гайдаенко. Эстонские спортсмены вышли на лед под третьим стартовым номером и получили за ритм-танец 45,79 балла.

Это был дебют нашей пары на титульных соревнованиях, с чем мы их и поздравили, поймав юных фигуристов практически сразу после выступления.

"Чувствую гордость за своих спортсменов, молодцы! - сказала в ответ тренер наших юных спортсменов Юлия Семенова. - Процентов на 80 задание выполнили".

"Были у нас и лучше оценки, но судьи были сегодня строги... И мы сами дали повод придраться. Прокатали без грубых ошибков, но технические помарки, где потеряли очки, были", - добавила Семенова.

Кстати, обратило на себя внимание во время выступления наших фигуристов то, как Марко очень мило помахал бригаде рефери.

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"С судьями на самом деле надо вести диалог. Они любят, когда ни них обращают внимания, улыбаются, заигрывают", - полушутя комментирует эпизод Марко. "В целом, конечно, довольны, но были, конечно, малаленькие ошибочки... Мы еще молодые, всё еще впереди, дальше будет лучше!"

"Были сильные эмоции, немножко переволновалась, - призналась Дарья и тут же добавляет, - можем лучше!"

"Помогло то, что это наш домашний каток и была зрительская поддержка. Когда мы вышли на лед, зал просто взорвался. Нас это успокоило и зарядило нереальной энергией. Иначе волнения было бы еще больше", - пояснил Марко.

Что еще помогает дебютантам справиться с переживаниями?

"Мы берем вместе с тренером друг друга за руки. Когда раскатываемся, Марко рассказывает анекдоты... - перечисляет Дарья. - Я пытаюсь представить рядом с собой что-то, что вызывает у меня позитивные эмоции и делает счастливой. Это успокаивает и подбадривает".

"А я перед выходом на выступление перевязываю коньки - такая у меня есть фишка," - добавил Марко.

Вскоре выяснится, попали ли наши спортсмены в число 24 лучших, которым предстоит в субботу второй соревновательный день, когда танцоры исполнят произвольную программу.

"Произвольная программа у них выходит лучше. Им самим больше нравится, катаются спокойнее, и по результатам получается выше", - говорит Семенова.

Будем надеяться, что мы ее в субботу увидим.

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