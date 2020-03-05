Юниорский ЧМ | "Очень помогла зрительская поддержка!" Поздравляем эстонскую танцевальную пару с дебютом!

Это был дебют нашей пары на титульных соревнованиях, с чем мы их и поздравили, поймав юных фигуристов практически сразу после выступления.

"Чувствую гордость за своих спортсменов, молодцы! - сказала в ответ тренер наших юных спортсменов Юлия Семенова. - Процентов на 80 задание выполнили".

"Были у нас и лучше оценки, но судьи были сегодня строги... И мы сами дали повод придраться. Прокатали без грубых ошибков, но технические помарки, где потеряли очки, были", - добавила Семенова.

Кстати, обратило на себя внимание во время выступления наших фигуристов то, как Марко очень мило помахал бригаде рефери.

"С судьями на самом деле надо вести диалог. Они любят, когда ни них обращают внимания, улыбаются, заигрывают", - полушутя комментирует эпизод Марко. "В целом, конечно, довольны, но были, конечно, малаленькие ошибочки... Мы еще молодые, всё еще впереди, дальше будет лучше!"

"Были сильные эмоции, немножко переволновалась, - призналась Дарья и тут же добавляет, - можем лучше!"

"Помогло то, что это наш домашний каток и была зрительская поддержка. Когда мы вышли на лед, зал просто взорвался. Нас это успокоило и зарядило нереальной энергией. Иначе волнения было бы еще больше", - пояснил Марко.

Что еще помогает дебютантам справиться с переживаниями?

"Мы берем вместе с тренером друг друга за руки. Когда раскатываемся, Марко рассказывает анекдоты... - перечисляет Дарья. - Я пытаюсь представить рядом с собой что-то, что вызывает у меня позитивные эмоции и делает счастливой. Это успокаивает и подбадривает".