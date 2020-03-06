Юниорский ЧМ | "Нужно просто собраться". Александр Селевко претендует сегодня на медаль!

Напомним, что наш фигурист улучшил личный рекорд, набрав в короткой программе 80,87 балла. На первом месте идет японец Юма Кагияма (85,82), вторым - россиянин Андрей Мозалев (84,31), а третья позиция у фигуриста из США Эндрю Торгашева (81,50).

Мы встретились с Александром накануне решающего проката с тем, чтобы узнать, как идет подготовка к бою за медали первенства.

Впрочем, сразу выясняется, что у Александра в голове не только предстоящий в пятницу вечером прокат, он думает уже о следующем, еще более ответственном турнире.

"Я доволен своей короткой программой, но нужно еще поработать, чтобы убрать имеющиеся недочеты", - сказал фигурист, имея в виду уже чемпионат мира среди взрослых, который открывается уже 16 марта в Монреале.

Возвращаемся с Александром к юниорскому первенству планеты и его произвольной программе.

"Я всё умею делать. Мне надо просто собраться и сделать те элементы, которые стоят у меня в программе. Собраться и сделать".

После январского чемпионата Европы, когда Александр после короткой программы был девятым, а закончил первенство континента на 16-м месте, были разговоры о том, что наш молодой фигурист не совладал с эмоциями.

Как он настраивает себя на предстоящее выступление? "Я стараюсь думать, что всё идет как на тренировке, что этот прокат ничем не отличается от др. Это мне в короткой программе помогло", - рассказал Александр.

Произвольная программа у юношей начнется сегодня в ледовом холле "Тондираба" в 18.15.