"Я - гей". Знаменитый фигурист совершил каминг-аут

Четырехкратный чемпион мира выступает в паре с Габриэлой Пападакис. Французский фигурист Сизерон выразил опасение, что его признание может затмить его победы.

"Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — приводит слова Сизерона "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe.

В минувшем сезоне бурное обсуждение среди любителей фигурного катания вызвали костюмы французского дуэта в ритм-танце: Габриэла вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Гийом - в розовой майке.