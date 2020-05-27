27.05.2020, 14:10

"Я - гей". Знаменитый фигурист совершил каминг-аут

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Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron
Gabriella Papadakis ja Guillaume CizeronFoto: Francois Mori, AP

Серебряный призер Олимпиады-2018 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон объявил, что является геем.

Четырехкратный чемпион мира выступает в паре с Габриэлой Пападакис. Французский фигурист Сизерон выразил опасение, что его признание может затмить его победы.

"Я хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму", — приводит слова Сизерона "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe.

В минувшем сезоне бурное обсуждение среди любителей фигурного катания вызвали костюмы французского дуэта в ритм-танце: Габриэла вышла на лед в розовых лосинах и голубом купальнике, а Гийом - в розовой майке.

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