"Я буду есть, спать и заниматься сексом". Биатлонистка о новогодних планах

"Я буду есть, спать и заниматься сексом, – заявила 30-летняя норвежка на пресс-конференции после заключительной гонки календарного года в австрийском Хохфильцене".

"Я сделаю то же самое, – поддержала соперницу ее итальянская одногодка. Уютную беседу биатлонисток приводит "Евроспорт", ссылаясь на шведское издание Expressen.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 415 очков. Она опережает шведку Ханну Эберг (378) и Экхофф (346). Лучшая эстонская биатлонистка Туули Томингас на 32-м месте - 83 очка.

Следующий этап Кубка мира по биатлону начнется 8 января в германском Оберхофе.