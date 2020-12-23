"Я буду есть, спать и заниматься сексом". Биатлонистка о новогодних планах(42)
Знаменитые биатлонистки Тирил Экхофф (Норвегия) и Доротея Вирер (Италия) поделились планами на рождественско-новогоднюю паузу.
Знаменитые биатлонистки Тирил Экхофф (Норвегия) и Доротея Вирер (Италия) поделились планами на рождественско-новогоднюю паузу.
"Я буду есть, спать и заниматься сексом, – заявила 30-летняя норвежка на пресс-конференции после заключительной гонки календарного года в австрийском Хохфильцене".
"Я сделаю то же самое, – поддержала соперницу ее итальянская одногодка. Уютную беседу биатлонисток приводит "Евроспорт", ссылаясь на шведское издание Expressen.
В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Ройселанд - 415 очков. Она опережает шведку Ханну Эберг (378) и Экхофф (346). Лучшая эстонская биатлонистка Туули Томингас на 32-м месте - 83 очка.
Следующий этап Кубка мира по биатлону начнется 8 января в германском Оберхофе.
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