"Вы там совсем ку-ку?" Плющенко и Тутберидзе переругались из-за Загитовой

Новый виток конфронтации породила переписка, опубликованной командой Тутберидзе. Из нее следует, что известный продюсер Яна Рудковская (жена Плющенко) предлагала недавно олимпийской чемпионке Алине Загитовой перейти тренироваться к мужу.

Рудковская звала Загитову к мужу

"Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи", — написала Рудковская.

Загитова ответила вежливым отказом: "Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны".

Скриншот переписки в "Инстаграме" команды Тутберидзе сопровождался подписью: "Никто никого не переманивает?"

Напомним, что за последние несколько месяцев московский каток "Хрустальный", где базируется группа Тутберидзе, покинули несколько фигуристов и тренеров, в их числе бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и победительница чемпионата Европы Алена Косторная - они перешли тренироваться в группу Плющенко.

Лучшая защита - нападение

Резонансный пост команды Тутберидзе породил волну самых разнообразных комментариев. Реакция команды Плющенко, как и следовало ожидать, не заставила себя ждать.

Первой ситуацию прокомментировала Рудковская, чья личная переписка и стала достоянием общественности. Продюсер заявила, что опубликованные сообщения были вырваны из контекста, а разговоры о переходе Загитовой к Плющенко велись еще в прошлом году, причем с подачи самой фигуристки.

Не мог остаться в стороне и сам Плющенко. "Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!"