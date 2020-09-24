"Вы совсем ку-ку". Плющенко и Тутберидзе переругались из-за Загитовой
В российском фигурном катании продолжают публично выяснять отношения тренерские кланы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
В российском фигурном катании продолжают публично выяснять отношения тренерские кланы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
Новый виток конфронтации породила переписка, опубликованной командой Тутберидзе. Из нее следует, что известный продюсер Яна Рудковская (жена Плющенко) предлагала недавно олимпийской чемпионке Алине Загитовой перейти тренироваться к мужу.
Рудковская звала Загитову к мужу
"Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи", — написала Рудковская.
Загитова ответила вежливым отказом: "Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны".
Скриншот переписки в "Инстаграме" команды Тутберидзе сопровождался подписью: "Никто никого не переманивает?"
Напомним, что за последние несколько месяцев московский каток "Хрустальный", где базируется группа Тутберидзе, покинули несколько фигуристов и тренеров, в их числе бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и победительница чемпионата Европы Алена Косторная - они перешли тренироваться в группу Плющенко.
Лучшая защита - нападение
Резонансный пост команды Тутберидзе породил волну самых разнообразных комментариев. Реакция команды Плющенко, как и следовало ожидать, не заставила себя ждать.
Первой ситуацию прокомментировала Рудковская, чья личная переписка и стала достоянием общественности. Продюсер заявила, что опубликованные сообщения были вырваны из контекста, а разговоры о переходе Загитовой к Плющенко велись еще в прошлом году, причем с подачи самой фигуристки.
Не мог остаться в стороне и сам Плющенко. "Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!"
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