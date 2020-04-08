Вскрылась новая допинг-афера эстонских лыжников. Они принимали гормон роста

Во время мирового первенства из эстонцев в ходе полицейского рейда были задержаны два лыжника - Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв. Кроме них, в полицейский участок был доставлен казахстанец Алексей Полторанин, тренировавшийся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу. Позже в употреблении кровяного допинга добровольно признался через СМИ еще один эстонский лыжник Альго Кярп.

Кровяной допинг + гормон роста

Весной прошлого года Таммъярв и Кярп признались, что контакты немецкого врача Марка Шмидта, через которого проводились манипуляции с допингом, им дал тренер Мати Алавер.

Из обзора, который прислал ФИС, следует, что помимо кровяного допинга в период 2017-2019 годов, Веэрпалу-младший и Таммъярв принимали также запрещенный гормон роста.

У немецкого доктора гормон роста для лыжников запрашивал тренер Мати Алавер, который советовал спортсменам пить соленую воду и принимать альбумин, чтобы скрыть допинг в крови.

Кто сколько получил?

ФИС назначил Веэрпалу-младшему, Таммъярву, Полторанину и Алаверу 4-летнюю дисквалификацию. Добровольно признавшийся в манипуляциях с кровяным допингом Кярп - он принимал также еще и запрещенный инсулин - был дисквалифицирован на 2,5 года.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд назначил Алаверу за склонение к употреблению допинга один год тюремного наказания условно.

Почему не наказан Веэрпалу-старший?

Неясной остается ситуация вокруг Веэрпалу-старшего. ФИС первоначально назначила ему, как и остальным фигурантам допинг-скандала в Зеефельде, временный запрет на спортивную деятельность. Но поскольку никакого официального наказания ФИС так до сих пор и не объявила, есть основания предполагать, что для защиты своей чести Веэрпалу снова обратился в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии.

Напомним, что в 2011 году допинг-проба Веэрпалу, который готовился к чемпионату мира, дала положительный результат на гормон роста. Двукратный олимпийский чемпион был дисквалифицирован в общей сложности на 3 года. Лыжник завершил карьеру и обратился в Спортивный суд. После продолжительного расследования в марте 2013 года дисквалификация была аннулирована.