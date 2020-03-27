Врач по-дружески сказал: ”Мы не особо верили, что ты выживешь”. Как российская фигуристка впала в кому и вернулась с того света

— Высота была пять метров. Сначала писали, что я сама потеряла равновесие. Совершенно точно, что я упала не сама. Была техническая неисправность. Это даже по видео видно, что перед падением были рывки. Когда мы его смотрели, я не смогла выдержать момент падения. Муж успел закрыть мне глаза, но голос дочки, что мама упала, у меня в голове на всю жизнь, — рассказала она.

По словам Севостьяновой, был очень неудачный перелом, рука раздробилась на 40 мелких осколочков, очень неудачное место в суставе. "Со зрением тоже проблема, потому что у меня было пять переломов костей на лице, и затронуты нервные окончания. Была парализована правая сторона лица была, она просто не двигалась. Глазные нервы тоже пострадали — мышцы работают неправильно, и один глаз не слезится", — объясняет она.

— Конечно, я рада, все врачи говорят, что мое восстановление — чудо. Когда меня выводили из комы, супруга предупредили — мы не знаем, в каком состоянии она вернется, будет ли она ходить, думать вообще. Никаких гарантий нет. И когда врач ко мне подходит и по-дружески говорит: ”Мы не особо верили, что ты выживешь” (смеется), понимаю, что это большое счастье. Благодарю бога, что мне дали шанс еще раз обнять своих детей, - подытожила спортсменка.

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