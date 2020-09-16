Вот это поворот! Медведева решила вернуться к Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.
Под руководством Тутберидзе 20-летняя российская фигуристка выиграла два чемпионата Европы и мира, а также завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане (личный и командный турниры).
Громкое расставание
Группу Тутберидзе звездная фигуристка покинула после олимпийского сезона. То расставание произвело эффект разорвавшейся бомбы и получилось очень громким.
Тутберидзе упрекнула спортсменку, что она не подарила ей даже букет цветов при расставании, а Медведева, в свою очередь, была недовольна тем, что тренерская бригада слишком много внимания уделяла вчерашней юниорке Алине Загитовой, которая выиграла олимпийское золото в Пхенчхане.
Последние два года Медведева тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. Ее наивысшее достижение канадского периода - бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года, где она значительно уступила Загитовой и Элизабет Турсынбаевой (Казахстан).
В минувшие выходные Медведева продемонстрировала свои новые программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России. Первое выступление фигуристки в новом сезоне запланировано на этой неделе в Сызрани, где пройдет стартовый этап Кубка России.
Плющенко vs Тутберидзе
Нынешнеее межсезонье в российском фигурном катании получилось богатым на события. Группу Тутберидзе покинули чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовая медалистка этого турнира Александра Трусова (обе фигуристки тренируются теперь у Евгения Плющенко).
Напомним, что олимпийская чемпионка Загитова еще в конце прошлого года приостановила спортивную карьеру. Она отказалась от участия в контрольных прокатах фигуристов сборной России и сосредоточилась на работе телеведущей в популярном шоу "Ледниковый период".
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