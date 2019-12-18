18.12.2019, 18:00
ВИДЕО: Звезда эстонского фигурного катания отжигает на шоу в Нидерландах
27-летняя Мария Сергеева приняла участие в танцевальном ледовом шоу ”Звезды на льду”.
27-летняя Мария Сергеева приняла участие в танцевальном ледовом шоу ”Звезды на льду”.
Сергеева, которая в паре с Ильей Глебовым заняла 19 место на Олимпийских играх в Ванкувере, сейчас живет в Лондоне и подписала контракт с модельным агентством BMA Models.
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