ВИДЕО: Завершившая карьеру Забияко сделала интересное заявление

Российская фигуристка Наталья Забияко заявила, что хотела бы попробовать себя после завершения карьеры в качестве актрисы.
Накануне Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы с сердцем у фигуриста.
Прощальный выход Натальи Забияко и Александра Энберта
"Последние пару лет я заинтересована в киноиндустрии, мой жених занимается этим, — цитирует ТАСС Забияко. — Сейчас все изучаю, кто знает, может быть, увидите меня в качестве актрисы. Или напишу какой-то сценарий. Мне это интересно, посмотрим, что получится".
Спутником жизни уроженки Таллинна является молодой российский режиссер Данил Гринькин. Ранее он заявлял, что хочет снять фильм в Голливуде.
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