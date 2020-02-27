27.02.2020, 13:00

ВИДЕО: Завершившая карьеру Забияко сделала интересное заявление

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Natalja Zabijako ja Alexander Enbert
Natalja Zabijako ja Alexander Enbert Foto: Martin Bureau, AFP

Российская фигуристка Наталья Забияко заявила, что хотела бы попробовать себя после завершения карьеры в качестве актрисы.

Накануне Забияко и Александр Энберт, с которым она выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. Причиной стали проблемы с сердцем у фигуриста.

Прощальный выход Натальи Забияко и Александра Энберта

"Последние пару лет я заинтересована в киноиндустрии, мой жених занимается этим, — цитирует ТАСС Забияко. — Сейчас все изучаю, кто знает, может быть, увидите меня в качестве актрисы. Или напишу какой-то сценарий. Мне это интересно, посмотрим, что получится".

Спутником жизни уроженки Таллинна является молодой российский режиссер Данил Гринькин. Ранее он заявлял, что хочет снять фильм в Голливуде.

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💛❄ #december #winter #love #together

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