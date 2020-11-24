ВИДЕО: Загитова сверкнула шикарными формами в показательном номере

18-летняя фигуристка исполнила на льду "Мегаспорта" показательный номер "Эсмеральда". Ее вдохновенный прокат вызвал восторженные аплодисменты зрителей - зал стоя приветствовал Алину.

Официально повзрослевшая Загитова еще не завершила спортивную карьеру. В показательных номерах она очень хороша, но соперничать с молодыми фигуристками в спортивном плане ей, наверное, будет все же сложновато.

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