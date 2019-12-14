ВИДЕО: Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Неужели она вернется?

"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России в Красноярске. Не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала Загитова.

Теперь только в шоу

"Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться, участвовать в шоу. Это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь", - добавила подопечная Этери Тутберидзе.

Решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры на неопределенный срок было ожидаемым. Она выиграла в своей карьере все титульные турниры - чемпионат Европы, Олимпийские игры, первенство мира. Однако в нынешнем сезоне Алина безнадежно проигрывала по технике вчерашним юниоркам из группы Тутберидзе - Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

Алина простилась с фигурным катанием

Мир фигурного катания с пониманием отреагировал на решение олимпийской чемпионки о приостановке карьеры. Специалисты единодушны - Алина фактически простилась с фигурным катанием.