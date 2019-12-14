ВИДЕО: Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Неужели она вернется?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом 17-летняя спортсменка заявила в эфире Первого канала.
"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России в Красноярске. Не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу", - сказала Загитова.
Теперь только в шоу "Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться, участвовать в шоу. Это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь", - добавила подопечная Этери Тутберидзе.
Решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры на неопределенный срок было ожидаемым. Она выиграла в своей карьере все титульные турниры - чемпионат Европы, Олимпийские игры, первенство мира. Однако в нынешнем сезоне Алина безнадежно проигрывала по технике вчерашним юниоркам из группы Тутберидзе - Алене Косторной, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.
Алина простилась с фигурным катанием Мир фигурного катания с пониманием отреагировал на решение олимпийской чемпионки о приостановке карьеры. Специалисты единодушны - Алина фактически простилась с фигурным катанием.
"Жалко, что Загитова не будет участвовать в дальнейшей борьбе. Мы благодарны Алине за прекрасное катание и смелость. Немногие смогут сделать такое заявление в прямом эфире. Потом уже очень сложно будет вернуться на лед. Кажется, что Загитова прощалась с фигурным катанием", - приводит "Чемпионат" слова чемпионки мира Марии Бутырской.
"Я желаю Алине в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком. Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья", — сказал известный российский тренер Алексей Мишин.
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