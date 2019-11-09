ВИДЕО: Вы это видели? Щербакова сменила платье во время выступления

15-летняя россиянка Анна Щербакова стала победительницей китайского этапа "Гран-при" по фигурному катанию - 226,04. Выиграв два этапа, она завоевала право выступления в финале, который пройдет в начале декабря в Турине.
Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. Свой прокат чемпионка России начала с двух четверных прыжков, один из которых был в каскаде. За элементы повышенной сложности фигуристка получила высокие баллы.
Во время выступления Щербакова к восторгу публики сменила цвет платья. Фигуристка вышла на лед в синем наряде, который по ходу программы претерпел трансформацию: россиянка завершала прокат в платье красного цвета.
Молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе выиграли все четыре этапа "Гран-пари". Предпоследний старт серии пройдет 15-17 ноября в Москве. Из российских одиночниц на этом этапе выступят Евгения Медведева и рекордсменка мира Александра Трусова.
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