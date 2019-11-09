ВИДЕО: Вы это видели? Щербакова сменила платье во время выступления

Щербакова завершала выступление одиночниц в произвольной программе. Свой прокат чемпионка России начала с двух четверных прыжков, один из которых был в каскаде. За элементы повышенной сложности фигуристка получила высокие баллы.

Во время выступления Щербакова к восторгу публики сменила цвет платья. Фигуристка вышла на лед в синем наряде, который по ходу программы претерпел трансформацию: россиянка завершала прокат в платье красного цвета.

4-й этап "Гран при"

1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04

2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211.18

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 209,10

4. Ю Ен (Южная Корея) – 191,81

5. Софья Самодурова (Россия) – 185,29

6. Эмбер Гленн (США) – 178,35...

Молодые российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе выиграли все четыре этапа "Гран-пари". Предпоследний старт серии пройдет 15-17 ноября в Москве. Из российских одиночниц на этом этапе выступят Евгения Медведева и рекордсменка мира Александра Трусова.