ВИДЕО: В индивидуальной гонке неожиданная чемпионка

В индивидуальной гонке первостепенное значение имеет точная стрельба, поскольку за каждый промах на огневоом рубеже автоматически добавляется минута штрафа.

Точная стрельба решила судьбу гонки

На середине дистанции на победу претендовали 9 биатлонисток во главе со шведкой Ханной Эберг, но неточный выстрел на третьей стрельбе лишил скандинавку шанса на золото - она завоевала серебряную медаль (1; +27,9).

Имела шанс побороться за победу и австрийка Лена Хаузер, но ее подвел последний огневой рубеж. Две минуты штрафа отодвинули быстроногую спортсменку на 4-е место (2; +1.52,2).

Давидова отправилась на дистанцию позже Эберг и Хаузер. На последней стрельбе она уже знала результаты конкуренток. Точно поразив все мишени, Маркета впервые стала чемпионкой мира.

Бронзовая медаль чемпионата мира вручена в Поклюке норвежской биатлонистке Ингрид Тандреволд (1; +1.04,0).

Россиянка Светлана Миронова заняла 5-е место (2; +2.05,8), прошлогодняя чемпионка мира итальянка Доротея Вирер показала 9-й результат (2; +2.20,2), лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 30-е место среди 98 участниц (2; +3.41,7).

Россия и Германия пока без медалей

Чемпионат мира по биатлону миновал экватор - позади 6 гонок. Лучше всех пока выступают Норвегия и Франция, которые завоевали по 5 медалей. Правда, у скандинавов 3 золотые, а у французской команды только одна.

Без наград пока в словенской Поклюке недавние лидеры мирового биатлона Россия и Германия. Шанс поправить свои дела у них будет в гонках с общего старта и эстафетах.