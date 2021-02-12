ВИДЕО: В честь победы россиянки прозвучала музыка Чайковского. А где же "Катюша"?

Последний раз в этом виде программы российские конькобежки побеждали на чемпионате мира 25 лет назад - тогда золото выиграла Светлана Журова.

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года выступают в нейтральном статусе - без гимна и государственного флага.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила в январе использовать в качестве музыкального сопровождения популярную песню "Катюша".

В Херенвене после награждения Голиковой на конькобежной арене прозвучал фрагмент концерта Петра Чайковского.

Сенсация произошла и в мужском спринте. На дистанции 500 метров неожиданную победу одержал канадец Лоран Дюбрей (34,398), опередивший многократного чемпиона мира россиянина Павла Кулижникова (+0,14).

Рекордсмен Эстонии Мартен Лийв занял в Нидерландах 15-е место среди 24 участников (+0,72).