ВИДЕО: Уверенная победа Большунова и драматичный завал россиян

24-летний Большунов оторвался от основной группы на второй половине дистанции и с каждым километром наращивал свое преимущество - 34.09,8.

Большунов возглавил общий зачет

Россияне вполне могли рассчитывать в масс-старте и на тройную победу, но на последнем спуске перед входом на стадион два российских лыжника Алексей Червоткин и Евгений Белов угодили в завал.

Этой оплошностью воспользовался ветеран сборной Швейцарии Дарио Колонья - четырехкратный олимпийский чемпион финишировал вторым (+23,5). Третье место занял российский лыжник Иван Якимушкин (+25,3).

Единственный эстонский лыжник Марко Кильп занял в масс-старте 64-е место среди 76 участников (+3.51,4).

3 января в программе лыжной многодневки гонка преследования на 15 км свободным ходом. Большунов выйдет на старт в желтой майке лидера с минутным преимуществом от конкурентов.

Неудержимая шведка

В женском масс-старте на 10 км второй этап подряд выиграла 21-летняя Линн Сван. Она первой выскочила на финишную прямую и удержала преимущество - 30.09,9.

Второе место затяжным спуртом заняла россиянка Юлия Ступак (+0,7). Третий результат показала американка Джессика Диггинс (+0,8).