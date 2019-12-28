ВИДЕО: Устюгов вырвал победу у Клэбо на первом этапе "Тур де Ски"

В швейцарском Ленцерхайде стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски". Первый этап масс-старт на 15 км выиграл россиянин Сергей Устюгов - 33.19,1.
Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (+4,0), опередивший на несколько сантиметров другого россиянина Александра Большунова (+4,0).
Ключевой момент гонки произошел за полтора километра до финиша, когда Устюгов предпринял рывок, который Клэбо прозевал. В первой десятке финишировали 7 норвежских гонщиков. Эстонские лыжники в многодневке "Тур де Ски" не принимают участия.
В женской гонке на 10 км с общего старта победила норвежская лыжница Тереза Йохауг.
"Тур де Ски" - 15 км масс-старт
1. Сергей Устюгов (Россия) – 33.19,1
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4,0
3. Александр Большунов (Россия) – 4,0
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 7,2
5. Мартин Ниенге (Норвегия) – 8,6
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 8,7
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 8,8
8. Ян Йенссен (Норвегия) – 8,9
9. Шюр Рете (Норвегия) – 9,0
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,0
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
Что заявили в суде родители ребенка с вросшей в колени гречкой
"Радиоактивная еда": Физик раскрыла способности микроволновки
За убийцу расстрелянных на курорте россиянок объявили награду