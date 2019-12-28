ВИДЕО: Устюгов вырвал победу у Клэбо на первом этапе "Тур де Ски"

Второе место занял норвежец Йоханнес Клэбо (+4,0), опередивший на несколько сантиметров другого россиянина Александра Большунова (+4,0).

Ключевой момент гонки произошел за полтора километра до финиша, когда Устюгов предпринял рывок, который Клэбо прозевал. В первой десятке финишировали 7 норвежских гонщиков. Эстонские лыжники в многодневке "Тур де Ски" не принимают участия.

В женской гонке на 10 км с общего старта победила норвежская лыжница Тереза Йохауг.

"Тур де Ски" - 15 км масс-старт

1. Сергей Устюгов (Россия) – 33.19,1

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 4,0

3. Александр Большунов (Россия) – 4,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 7,2

5. Мартин Ниенге (Норвегия) – 8,6

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 8,7

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 8,8

8. Ян Йенссен (Норвегия) – 8,9

9. Шюр Рете (Норвегия) – 9,0

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 10,0