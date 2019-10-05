05.10.2019, 16:30
ВИДЕО: Уникальный прокат: Трусова исполнила четыре четверных прыжка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова, cтавшая победительницей турнира Japan Open в составе команды Европы, в очередной раз вошла в историю.
15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе сразу четыре четверных прыжка: лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом.
Трусова получила за прокат произвольной программы 160,53 балла и обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
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