05.10.2019, 16:30

ВИДЕО: Уникальный прокат: Трусова исполнила четыре четверных прыжка


rus.delfi.ee
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Alexandra Trusova
Alexandra TrusovaFoto: Toru Hanai, AP

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова, cтавшая победительницей турнира Japan Open в составе команды Европы, в очередной раз вошла в историю.

15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной программе сразу четыре четверных прыжка: лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом.

Трусова получила за прокат произвольной программы 160,53 балла и обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

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