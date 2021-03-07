ВИДЕО: У Большунова сломалась на финише палка - Клэбо дисквалифицировали

Судьба марафона, как это часто бывает, решилась в самом конце гонки. Сюжет финиша во много напоминал скиатлон, где Большунов раскидал пятерых норвежцев.

Большунов финишировал без палки

Россиянин был близок к победе и в марафоне. На последнем километре дистанции Большунов предпринял атаку в гору и обошел четырех норвежцев. Александр первым вырвался на финишную прямую и выбирал траекторию движения, но в самый неподходящий момент после физического контакта с Клэбо у него сломалась палка.

Клэбо мощно накатил и первым завершил марафон. За ним финишный створ пересек Иверсен. Большунов закончил гонку третьим без палки. По окончании марафона раздосадованный россиянин не смог сдержать эмоций - на его лице появились слезы.

🔥🔥🔥 Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? 🙄 pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

Российский протест удовлетворен

Судьи не стали вначале дисквалифицировать Клэбо, посчитав, что в его действиях не было злого умысла. Тогда российская делегация заплатила 100 евро и подала протест, который был удовлетворен.

Клэбо был дисквалифицирован. Золото перешло к Иверсену, а серебряным призером стал Большунов. Насколько справедливо это решение? Только отчасти. Если бы у Большунова не сломалась палка, из-за которой дисквалифицировали Клэбо, то россиянин финишировал бы впереди Иверсена.

"Решение о дисквалификации Клэбо меня никак не удовлетворило. Чемпионом должен был стать либо Йоханнес, либо я, но ни Иверсен", - сказал после церемонии награждения в интервью "Матч ТВ" Большунов.

24-летний лидер российской команды завоевал в Оберстдорфе в общей сложности 4 медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза).

Норвегия доминировала в Оберстдорфе

В лыжных гонках в Оберстдорфе было разыграно 12 комплектов наград. Как и на предыдущих чемпионатах мира, лучше всех выступили норвежцы - 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовые.

На втором месте медального зачета в лыжных гонках Швеция (2-2-3). У российской команды 1 золотая медаль, 3 серебряные и 1 бронзовая.