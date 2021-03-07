ВИДЕО: У Большунова сломалась на финише палка - Клэбо дисквалифицировали

Чемпионат мира по лыжному спорту в германском Оберстдорфе завершился большим скандалом. В заключительном виде программы марафоне на 50 км с общего старта классическим ходом первым финишировал норвежец Йоханнес Клэбо, опередивший своего соотечественника Эмиля Иверсена (+0,7) и россиянина Александра Большунова (+1,4), но после гонки Клэбо был дисквалифицирован.
Судьба марафона, как это часто бывает, решилась в самом конце гонки. Сюжет финиша во много напоминал скиатлон, где Большунов раскидал пятерых норвежцев.
Большунов финишировал без палки
Россиянин был близок к победе и в марафоне. На последнем километре дистанции Большунов предпринял атаку в гору и обошел четырех норвежцев. Александр первым вырвался на финишную прямую и выбирал траекторию движения, но в самый неподходящий момент после физического контакта с Клэбо у него сломалась палка.
Клэбо мощно накатил и первым завершил марафон. За ним финишный створ пересек Иверсен. Большунов закончил гонку третьим без палки. По окончании марафона раздосадованный россиянин не смог сдержать эмоций - на его лице появились слезы.
Российский протест удовлетворен
Судьи не стали вначале дисквалифицировать Клэбо, посчитав, что в его действиях не было злого умысла. Тогда российская делегация заплатила 100 евро и подала протест, который был удовлетворен.
Клэбо был дисквалифицирован. Золото перешло к Иверсену, а серебряным призером стал Большунов. Насколько справедливо это решение? Только отчасти. Если бы у Большунова не сломалась палка, из-за которой дисквалифицировали Клэбо, то россиянин финишировал бы впереди Иверсена.
"Решение о дисквалификации Клэбо меня никак не удовлетворило. Чемпионом должен был стать либо Йоханнес, либо я, но ни Иверсен", - сказал после церемонии награждения в интервью "Матч ТВ" Большунов.
24-летний лидер российской команды завоевал в Оберстдорфе в общей сложности 4 медали (1 золото, 2 серебра и 1 бронза).
Норвегия доминировала в Оберстдорфе
В лыжных гонках в Оберстдорфе было разыграно 12 комплектов наград. Как и на предыдущих чемпионатах мира, лучше всех выступили норвежцы - 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовые.
На втором месте медального зачета в лыжных гонках Швеция (2-2-3). У российской команды 1 золотая медаль, 3 серебряные и 1 бронзовая.
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