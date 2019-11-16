ВИДЕО: Трусова сделала три четверных прыжка и победила Медведеву

После первого дня лидировала другая российская фигуристка Евгения Медведева, опережавшая свою соотечественницу на два с половиной балла.

Медведева удачно исполнила свой произвольный номер с тройными прыжками, однако программа Трусовой была значительно сложнее - фигуристка чисто исполнила три четверных прыжка (два из них были в каскадах).

Несмотря на падения с четверного сальхова и каскада из двух тройных прыжков, Трусова превзошла Медведеву на 12 баллов и выиграла российский этап "Гран-при". Впереди ее ждет финал, который пройдет в начале декабря в итальянском Турине. Ранее такого права добилась другая российская фигуристка Анна Щербакова.

5-й этап "Гран-при"

1. Александра Трусова (Россия) – 234,47

2. Евгения Медведева (Россия) – 225,76

3. Мэрайя Белл (США) – 205,67

4. Сатоко Мияхара (Япония) – 192,42

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 187,77

6. Юхана Йокои (Япония) – 182,68

Фигуристки из группы Этери Тутберидзе выиграли в этом сезоне все 5 проведенных этапов - уникальный результат! Заключительный этап "Гран-при" пройдет на следующей неделе в Японии. Из российских одиночниц там выступят Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова.