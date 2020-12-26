ВИДЕО: Суперпрокаты Щербаковой, Валиевой и Трусовой на чемпионате России

Подопечная Этери Тутберидзе лидировала после первого дня, опережая ближайшую конкурентку из своей группы Камилу Валиеву на полбалла. В произвольной программе первой из числа претенденток на победу вышла на лед 16-летняя Александра Трусова, занимавшая после короткой программы четвертое место.

Фигуристки порадовали чистыми четверными прыжками

Подопечная Евгения Плющенко способна выполнять 5 четверных прыжков, но в Челябинске она упростила свой прыжковый контент в пользу чистого выступления.

"Русская ракета" безошибочно сделала два четверных прыжка и показала лучший прокат в карьере. 246,37 - таков был результат Трусовой по сумме двух программ. Она стала промежуточным лидером, но ее обошла выступавшая следом 14-летняя Валиева, выполнившая два четверных тулупа - 254,01.

Валиева, которая в марте выиграла юниорский чемпионат мира в "Тондираба", была лидером лишь несколько минут. Лучше всех на челябинском льду выступила Щербакова. Она безупречно исполнила два четверных и набрала феноменальные баллы как в произвольной программе (183,73), так и по сумме двух выступлений (264,10). Щербакова на 17 баллов превзошла мировые достижения Трусовой и не выступавшей из-за болезни Алены Косторной, но на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются.

Чемпионат Европы, который должен был принимать в январе Загреб, отменен из-за пандемии короонавируса. На арене хорватской столицы развернут ковид-госпиталь.

В конце марта в Стокгольме запланирован чемпионат мира, на котором должен пройти основной отбор участников на Олимпиаду-2022 в Пекине. Будут ли выступать фигуристы на шведском льду - пока не совсем ясно.

Чемпионат России (женщины)

1. Анна Щербакова – 264,10

2. Камила Валиева – 254,01

3. Александра Трусова – 246,37

4. Дарья Усачева – 230,56

5. Майя Хромых – 211,91

6. Елизавета Нугуманова – 204,63

7. Елизавета Туктамышева – 204,25

8. Ксения Цибинова – 203,56

9. Мария Талалайкина – 197,32

10. Софья Самодурова – 196,28