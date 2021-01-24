ВИДЕО: Скандал в Лахти: Большунов дважды ударил палкой финна и сбил его с ног

Уверенную победу в эстафетной гонке одержал норвежский квартет. За второе место борьба развернулась между Финляндией-1 и Россией-1. Первым на финишную стометровку выкатил финский лыжник Йони Мяки, которого отчаянно пытался догнать лидер российской команды Александр Большунов.

Россия-1 дисквалифицирована

Россиянин мощно накатывал на финиш, но финн перекрывал ему траекторию движения. Мяки по сути подрезал Большунова - между лыжниками произошел контакт.



Venemaa vs Soome imago images/Lehtikuva

Раздосадованный Большунов дважды ударил соперника палкой, а после финиша, когда Мяки принимал поздравления от партнеров, сбил его с ног. Зачем россиянин применил за финишной чертой хоккейный прием - так финский лыжник расценил действия Большунова - не очень понятно.

Лидер сборной России второй день подряд стал объектом резких нападок со стороны конкурентов. Накануне в масс-старте Большунов сражался на финише гонки против пятерых норвежцев. Скандинавы применили командную тактику и блокировали россиянина на последнем километре дистанции. Там

также было столкновение, которое стороны интерпретировали по-разному.

За неспортивное поведение в эстафете Россия-1 была дисквалифицирована. Впрочем, без наград россияне не остались. Третье место заняла Россия-2, которая пересекла финишный створ четвертой. В ее составе на последнем этапе выступал вернувшийся в строй после болезни Сергей Устюгов.

Эстония не доехала до финиша

В эстафетной гонке принимал участие и квартет эстонских лыжников, но финишировать из-за большого отставания от лидеров он не сумел.

Женскую эстафету 4х5 км уверенно выиграли норвежки, опередившие Швецию (+42,9) и Финляндию (+59,5).

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 29-31 января в шведском Фалуне.