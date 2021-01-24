ВИДЕО: Скандал в Лахти: Большунов дважды ударил финна палкой и сбил его с ног

Уверенную победу в эстафетной гонке одержал норвежский квартет. За второе место борьба развернулась между Финляндией и Россией. Первым на финишную стометровку выкатил финский лыжник Йони Мяки, которого отчаянно пытался догнать лидер российской команды Александр Большунов.

Россия-1 дисквалифицирована

Россиянин мощно накатывал на финиш, но финн перекрывал ему траекторию движения. Недовольный Большунов дважды ударил соперника палкой, а после финиша, когда Мяки принимал поздравления, сбил его с ног.

Venemaa vs Soome imago images/Lehtikuva

Эмоциональное поведение Большунова объяснить в принципе легко. Накануне в масс-старте на 30 км его блокировали в конце гонки норвежцы. Там было столкновение, которое не позволило россиянину побороться за победу.

За неспортивное поведение в эстафете Россия-1 была дисквалифицирована. Впрочем, без наград россияне не остались. Третье место заняла Россия-2, которая пересекла финишный створ четвертой. В ее составе на последнем этапе выступал вернувшийся в строй после травмы Сергей Устюгов.

Эстония не доехала до финиша

В эстафетной гонке принимал участие и квартет эстонских лыжников, но финишировать из-за большого отставания от лидеров он не сумел.

Женскую эстафету 4х5 км уверенно выиграли норвежки, опередившие Швецию (+42,9) и Финляндию (+59,5).

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет на следующей неделе в шведском Фалуне.