ВИДЕО: Щербакова обогнала Косторную, Тарасова игнорирует Тутберидзе

Лидировавшая после первого дня Косторная уступила победительнице 2 балла - 259,83. Бронзовым призером чемпионата России стала Александра Трусова: в заявке "Русской ракеты" (так называют болельщики фигуристку) было 5 четверных прыжков, но она удачно исполнила лишь один из них - 226,34.

Медведева отказалась от выступления

Подопечные Этери Тутберидзе одержали тройную победу и завоевали право выступления на чемпионате Европы, но знаменитый тренер Татьяна Тарасова, комментировавшая турнир на Первом канале, за два дня соревнований ни разу не упомянула имя наставника фигуристок. Борьба кланов в российском фигурном катании продолжается.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (после первого дня соревнований она была пятой) отказалась от выступления в произвольной программе. Впрочем, ее шансы подняться на пьедестал почета изначально были невысоки.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет во второй половине января в австрийском Граце. Эстонию на нем будут представлять победители первенства страны Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко.

Чемпионат России - женщины

1. Анна Щербакова – 261,87

2. Алена Косторная – 259,83