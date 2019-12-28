28.12.2019, 17:15

ВИДЕО: Щербакова обогнала Косторную, Тарасова игнорирует Тутберидзе


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Anna Shcherbakova
Anna ShcherbakovaFoto: Sergei Bobylev/TASS

15-летняя одиночница Анна Щербакова вторая год подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию. После короткой программы она уступала 10 баллов Алене Косторной, но благодаря трем четверным прыжкам в произвольной программе и эффектному трюку со сменой платья сумела вырвать победу - 261,87.

Лидировавшая после первого дня Косторная уступила победительнице 2 балла - 259,83. Бронзовым призером чемпионата России стала Александра Трусова: в заявке "Русской ракеты" (так называют болельщики фигуристку) было 5 четверных прыжков, но она удачно исполнила лишь один из них - 226,34.

Медведева отказалась от выступления
Подопечные Этери Тутберидзе одержали тройную победу и завоевали право выступления на чемпионате Европы, но знаменитый тренер Татьяна Тарасова, комментировавшая турнир на Первом канале, за два дня соревнований ни разу не упомянула имя наставника фигуристок. Борьба кланов в российском фигурном катании продолжается.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (после первого дня соревнований она была пятой) отказалась от выступления в произвольной программе. Впрочем, ее шансы подняться на пьедестал почета изначально были невысоки.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет во второй половине января в австрийском Граце. Эстонию на нем будут представлять победители первенства страны Эва-Лотта Кийбус и Александр Селевко.

Чемпионат России - женщины

1. Анна Щербакова – 261,87

2. Алена Косторная – 259,83

3. Александра Трусова – 226,34

4. Елизавета Туктамышева – 204,63

5. Ксения Синицына – 202,96

6. Анна Фролова – 199,29

7. Анастасия Гулякова – 196,99

8. Валерия Шульская – 194,89

9. Софья Самодурова – 192,08

10. Анастасия Губанова – 190,06

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