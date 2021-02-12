ВИДЕО: Россиянка сбила на финише соперницу и лишилась золотой медали

Российская лыжница победно вскинула руки, стала принимать поздравления от подруги по команде, однако радовалась Фалеева слишком рано.
В финишном коридоре лидировала 22-летняя чешская лыжница Тереза Беранова. Пытаясь обойти соперницу, россиянка за 20 метров до финиша решила перейти на параллельную лыжню, зацепив при этом лыжи Берановой. Чешская лыжница рухнула как подкошенная и осталась без медали, а Фалеева мощно накатила на финиш.
Злого умысла в действиях россиянки не было, но нарушение правил произошло. Судьи долго рассматривали видеозапись инцидента. Фалееву наказали двухминутным штрафом, который опустил ее на последнее 6-е место в финале. Чемпионкой была объявлена немка Лиза Лохманн, серебро получила россиянка Христина Мацокина, бронзовая медаль досталась шведке Луизе Линдстрем.
22-летняя эстонская лыжница Мариэль Пуллес пробилась в четвертьфинал и заняла 19-е место среди 57 участниц.
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