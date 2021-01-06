ВИДЕО: Россияне второй день подряд заняли весь пьедестал почета

Победителем пятого этапа в 15-километровой гонке преследования с большим отрывом стал Александр Большунов. Второе место занял Иван Якимушкин (+55,5). Третий результат показал Евгений Белов (+55,6). Как и накануне, первые 5 мест в судейском протоколе у россиян.

Большунов и другие

Большунов выиграл четвертый этап подряд и намного опережает в общем зачете многодневки Артема Мальцева (+2.06). Замыкает тройку лидеров француз Морис Манифика (+2.09).

В общем зачете Кубка мира Большунов набрал 758 очков. У ближайшего преследователя Манифика 372 балла.

Россия выиграла и женский пасьют

Женскую гонку преследования на 10 км классическим ходом выиграла россиянка Юлия Ступак, опередившая в финишном створе шведку Эббу Андерссон (+0,7) и американку Джессику Диггинс (+0,8).

В общем зачете многодневки лидирует Диггинс. Второй идет ее соотечественница Рози Бреннан (+0,22). На третье место поднялась Ступак (+0,58).

В общем зачете Кубка мира впереди Бреннан (580), опережающая россиянку Татьяну Сорину (488) и Диггинс (432).

Впереди у лыжников день отдыха и переезд в Валь-ди-Фиемме, где пройдут три заключительных этапа многодневки. "Тур де Ски" финиширует 10 января.